Решить систему уравнений: x+y=0,25 x+2y=0,3 ответы у = 0,05 х = 0,2 нужно решение

Математика
Решить систему уравнений: x+y=0,25 x+2y=0,3 ответы у = 0,05 х = 0,2 нужно решение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выразим из первого x=0,25-y. Подставим во второе 0,25-y+2y=0,3. y=0,05. x=0,25-0,05=0,2.
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