Лингвистический транскрипция слова высоко

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Лингвистический транскрипция слова высоко
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[ в ы с а к о ] - транскрипция слова вы / со / ко. Ударение падает на последний слог!
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