Лист, не отрывая от живого растения, поместите в полиэтиленовый пакет и завяжите его. Через 1-2 дня вы увидите, что на внутренней стороне стенок пакета появятся капельки воды. Объясните, почему это происходит. Запишите и зарису...

Биология

Лист, не отрывая от живого растения, поместите в полиэтиленовый пакет и завяжите его. Через 1-2 дня вы увидите, что на внутренней стороне стенок пакета появятся капельки воды. Объясните, почему это происходит. Запишите и зарисуйте результаты опыта в рабочей тетради. Сделайте вывод . Укажите, с каким растением вы экспериментировали . Мне необходимо зарисовать результат, отправьте фото, как это нужно сделать

Автор: Гость