Лист, не отрывая от живого растения, поместите в полиэтиленовый пакет и завяжите его. Через 1-2 дня вы увидите, что на внутренней стороне стенок пакета появятся капельки воды. Объясните, почему это происходит. Запишите и зарису...
Биология
Лист, не отрывая от живого растения, поместите в полиэтиленовый пакет и завяжите его. Через 1-2 дня вы увидите, что на внутренней стороне стенок пакета появятся капельки воды. Объясните, почему это происходит. Запишите и зарисуйте результаты опыта в рабочей тетради. Сделайте вывод . Укажите, с каким растением вы экспериментировали . Мне необходимо зарисовать результат, отправьте фото, как это нужно сделать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да это происходит от того что лист выделяет капитан ВОДЫ, зарисовки это уж понятно,вывод лист выделяет из себя воду при разных действуем на него условиях
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Математика