Листовая мозаика это приспособление к

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Листовая мозаика — расположение листьев растений в одной плоскости, обычно перпендикулярной направлению лучей света, что обеспечивает наименьшее затенение листьями друг друга. Листовая мозаика — результат неравномерного роста черешков листьев и листовых пластинок, которые тянутся к свету и заполняют каждый освещенный промежуток. В связи с этим часто изменяются величина и даже форма листьев. Листовая мозаика можно наблюдать на горизонтальных, реже на вертикальных ветвях деревьев и кустарников в условиях значительного затенения (нижние ветви кроны вяза, липы, клёна) , на ползучих побегах трав (копытень) , на розеточных побегах (герань, подорожник, одуванчик) . Листовая мозаика — важное приспособление к максимальному использованию рассеянного света и может образоваться при любом типе листорасположения — спиральном, супротивном, мутовчатом.