Люди помогите нужно сделать план к тексту ''Скарб" где-то 6-7 пунктов СРОЧНО !!!
Українська література
Люди помогите нужно сделать план к тексту ''Скарб" где-то 6-7 пунктов СРОЧНО !!!
Ответ(ы):
Гость:
Ой...тупой рассказ, я чуть не повесилась, когда прочитала. Могу только в кратце рассказать о чём там, а план не могу написать...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние от москвы до пскова 753 км. Туристы проехали 1 третию пути. Насколько км оставшейся путь больше пройденого?
Биология
Докажите что в природе не существует абсолютно вредных растений. Пожалуйста!!! Срочно!!! Легко!!! Заранее спасибо!!! Только не слишком ко...