Люди помогите нужно сделать план к тексту ''Скарб" где-то 6-7 пунктов СРОЧНО !!!

Українська література
Люди помогите нужно сделать план к тексту ''Скарб" где-то 6-7 пунктов СРОЧНО !!!
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Автор: Гость
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Гость:
Ой...тупой рассказ, я чуть не повесилась, когда прочитала. Могу только в кратце рассказать о чём там, а план не могу написать...
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