Расстояние от москвы до пскова 753 км. Туристы проехали 1 третию пути. Насколько км оставшейся путь больше пройденого?

Математика

Расстояние от москвы до пскова 753 км. Туристы проехали 1 третию пути. Насколько км оставшейся путь больше пройденого?

Автор: Гость