Расстояние от москвы до пскова 753 км. Туристы проехали 1 третию пути. Насколько км оставшейся путь больше пройденого?
Математика
Расстояние от москвы до пскова 753 км. Туристы проехали 1 третию пути. Насколько км оставшейся путь больше пройденого?
Ответ(ы):
Гость:
753/3=251-пройденный 753-251=502-оставшийся 502-251=251-на столько больше
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