Докажите что в природе не существует абсолютно вредных растений. Пожалуйста!!! Срочно!!! Легко!!! Заранее спасибо!!! Только не слишком коротко!!!

Биология

Докажите что в природе не существует абсолютно вредных растений. Пожалуйста!!! Срочно!!! Легко!!! Заранее спасибо!!! Только не слишком коротко!!!

Автор: Гость