Докажите что в природе не существует абсолютно вредных растений. Пожалуйста!!! Срочно!!! Легко!!! Заранее спасибо!!! Только не слишком коротко!!!

Биология
Докажите что в природе не существует абсолютно вредных растений. Пожалуйста!!! Срочно!!! Легко!!! Заранее спасибо!!! Только не слишком коротко!!!
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