В треугольнике ABC сторона AB меньше стороны BC на 18 см, а сторона AC больше стороны BC н?? 12 см. Найдите периметр треугольника ABC, если BC=35 см

Математика

В треугольнике ABC сторона AB меньше стороны BC на 18 см, а сторона AC больше стороны BC н?? 12 см. Найдите периметр треугольника ABC, если BC=35 см

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