В треугольнике ABC сторона AB меньше стороны BC на 18 см, а сторона AC больше стороны BC н?? 12 см. Найдите периметр треугольника ABC, если BC=35 см

Математика
В треугольнике ABC сторона AB меньше стороны BC на 18 см, а сторона AC больше стороны BC н?? 12 см. Найдите периметр треугольника ABC, если BC=35 см
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
     Svet1ana главный мозг ответила 10.11.2011 AB=27 смBC - ? см, в 3 раза < , чем АВAC - ? смР=61 смРешение:ВС=27:3=9 смР=АВ+ВС+АС ⇒ АС=Р-АВ-ВС=61-27-9=25 (см)Ответ: АС=25 см
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