Составьте предложение по схеме [безличное пред.],и [двусоставное пред.]
Русский язык
Составьте предложение по схеме [безличное пред.],и [двусоставное пред.]
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние от москвы до пскова 753 км. Туристы проехали 1 третию пути. Насколько км оставшейся путь больше пройденого?
Биология
Докажите что в природе не существует абсолютно вредных растений. Пожалуйста!!! Срочно!!! Легко!!! Заранее спасибо!!! Только не слишком ко...
Математика
Часть прямоугольной площадки длиной 17 м и шириной 12 м заняли цветником прямоугольной формы. Длина цветника 14 м, а ширина 9 м. Определить площадь...