Люди помогите°^° Переведите текст на казахский и составьте диалог. Ф.М.Достоевс??ий познакомился с юношей Шоканом Уалихановым и, несмотря на разницу лет,горячо подружился с ним.В Шокане Уалиханове Достоевский сразу угадал чел...
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Люди помогите°^° Переведите текст на казахский и составьте диалог. Ф.М.Достоевс??ий познакомился с юношей Шоканом Уалихановым и, несмотря на разницу лет,горячо подружился с ним.В Шокане Уалиханове Достоевский сразу угадал человека с ярким и необычным будущим, увидел общественного деятеля , который станет светочем своего народа.Шокану Уалиханову в то время было всего девятнадцать лет. Его научная и просветительская деятельность только начиналась, но он уже зарекомендовал себя как талантливый ученый, высокообразованный и энергичный человек, вдохновленный передовыми общественными идеалами. Незаурядная личность Шокана , его ум , яркая талантливость, необычайно широкий для его возраста кругозор-все это, естественно , привлекло Достоевского, горячо заинтересовало его.В советах , которые дает Ф.М.Достоевский своему юному другу,главную роль играет идея заступничества за свой народ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДОСТОЕВСКИЙ ШОҚАН УАЛИХАНОВПЕН ЖАСТАРЫНЫҢ АЙЫРМАШЫЛЫҒЫНА ҚАРАМАЙ ЫСТЫҚ ЫҚЫЛАСПЕН ТАНЫСТЫ.ДОСТОЕВСКИЙ ШОҚАН УАЛИХАНОВТЫҢ ЖАРҚЫН ЖҮЗДІ,КЕҢПЕЙІЛ БОЛАШАҚТА ЕРЕКШЕ АДАМ БОЛАТЫНЫН СЕЗДІ,ЯҒНИ ХАЛҚЫНЫҢ МАҚТАНЫШЫ,БОЛАШАҒЫ.ШОҚАН УАЛИХАНОВ ОЛ КЕЗДЕ 19 ЖАСТА БОЛАТЫН.ОСЫ КЕЗДЕН АҚ ОНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ,ТАЛАНТТЫЛЫҒЫ,ЕҢБЕКҚОР,ОЙШЫЛ,ҚИЯЛИ АЗАМАТ ЕКЕНІ КӨРІНЕ БАСТАДЫ.ДОСТАЕВСКИЙДІ ШӨҚАННЫҢ БЕЛГІЛЕН ЖЕКЕ ТҰЛҒАСЫ,АҚЫЛЫ,ЖАРҚЫН БОЛАШАҒЫ,ТАЛАНТЫ,ЕРЕКШЕЛІГІ ҚЫЗЫҚТЫРДЫ.ДОСТОЕВСКИЙДІҢ ШОҚАНҒА БЕРГЕН АҚЫЛЫ ШОҚАННЫҢ ӨМІРІНДЕ АДАЛ ДОСЫНЫҢІСІ,ОНЫҢ ХАЛЫҚТЫН МАҚТАНЫШЫ,БОЛАШАҒЫ БОЛУҒА ЖЕТЕЛЕЙДІ.
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