Люди помогите°^° Переведите текст на казахский и составьте диалог. Ф.М.Достоевс??ий познакомился с юношей Шоканом Уалихановым и, несмотря на разницу лет,горячо подружился с ним.В Шокане Уалиханове Достоевский сразу угадал чел...

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Люди помогите°^° Переведите текст на казахский и составьте диалог. Ф.М.Достоевс??ий познакомился с юношей Шоканом Уалихановым и, несмотря на разницу лет,горячо подружился с ним.В Шокане Уалиханове Достоевский сразу угадал человека с ярким и необычным будущим, увидел общественного деятеля , который станет светочем своего народа.Шокану Уалиханову в то время было всего девятнадцать лет. Его научная и просветительская деятельность только начиналась, но он уже зарекомендовал себя как талантливый ученый, высокообразованный и энергичный человек, вдохновленный передовыми общественными идеалами. Незаурядная личность Шокана , его ум , яркая талантливость, необычайно широкий для его возраста кругозор-все это, естественно , привлекло Достоевского, горячо заинтересовало его.В советах , которые дает Ф.М.Достоевский своему юному другу,главную роль играет идея заступничества за свой народ.

Автор: Гость