Люди, помогите пожалуйста. К данному тексту задайте 10 вопросов на английском(жела??ельно с переводом). Заранее спасибо, если кто поможет. Текст начинается после буквы b) рок концерт

Английский язык

Люди, помогите пожалуйста. К данному тексту задайте 10 вопросов на английском(жела??ельно с переводом). Заранее спасибо, если кто поможет. Текст начинается после буквы b) рок концерт

Автор: Гость