Люди, помогите пожалуйста. К данному тексту задайте 10 вопросов на английском(жела??ельно с переводом). Заранее спасибо, если кто поможет. Текст начинается после буквы b) рок концерт

Английский язык
Люди, помогите пожалуйста. К данному тексту задайте 10 вопросов на английском(жела??ельно с переводом). Заранее спасибо, если кто поможет. Текст начинается после буквы b) рок концерт
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Посмотри в интернете,там скорее всего есть
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