Сказочная картинка как на звездном небе появилась Большая медведица

Окружающий мир
Сказочная картинка как на звездном небе появилась Большая медведица
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили-были журавль и страус .Каждый день они ходили на день рождения. И уходили они ночью.Однажды они пошли смотреть на луну .И увидели какую-то фигуру. И они назвали эту фигуру большая медведица. И стех пор это так называлось. Конец!!!
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