Сказочная картинка как на звездном небе появилась Большая медведица
Окружающий мир
Сказочная картинка как на звездном небе появилась Большая медведица
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили-были журавль и страус .Каждый день они ходили на день рождения. И уходили они ночью.Однажды они пошли смотреть на луну .И увидели какую-то фигуру. И они назвали эту фигуру большая медведица. И стех пор это так называлось. Конец!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Точка O середина стороны BC прямоугольника ABCD.Вычислите длину радиуса окружности,описанной около треугольника BOD,если известно,что CD=4см и BO=3см.