Сказочная картинка как на звездном небе появилась Большая медведица

Гость: Гость:

Жили-были журавль и страус .Каждый день они ходили на день рождения. И уходили они ночью.Однажды они пошли смотреть на луну .И увидели какую-то фигуру. И они назвали эту фигуру большая медведица. И стех пор это так называлось. Конец!!!