Найдите все простые числа p и q такие, что p + q = (p – q)³.
Математика
Найдите все простые числа p и q такие, что p + q = (p – q)³.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть p – g = n, тогда p + g = n3. Отсюда g= ½ (n3 – n) = ½ (n – 1)n(n + 1). Среди трёх последовательных целых чисел одно делится на 3, поэтому q делится на 3. Значит, g = 3. Это значение q получается при n = 2. При этом p = 5. ответ: р=5, g=3
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