Найдите все простые числа p и q такие, что p + q = (p – q)³.

Математика
Найдите все простые числа p и q такие, что p + q = (p – q)³.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть  p – g = n,  тогда  p + g = n3.  Отсюда  g= ½ (n3 – n) = ½ (n – 1)n(n + 1).   Среди трёх последовательных целых чисел одно делится на 3, поэтому q делится на 3. Значит,  g = 3.  Это значение q получается при  n = 2.  При этом  p = 5. ответ: р=5, g=3
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