Log 1/2 (5x-36)=2 1/2 это основание
Математика
Log 1/2 (5x-36)=2 1/2 это основание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Область допустимых значений: 5х-36>0; 5x>36; x>36/5; x>7цел 1/5 5х-36=(1/2)² 5x=36+1/4 x=(36цел1/4):5 х=145/(4*5) х=29/4 х=7 цел 1/4 х=7,25
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Одна из сторон треугольника в 2 раза меньше 2 и 8 сантиметров меньше 3 Найдите сторо??ы треугольника если его периметр равен 39 сантиметров
Українська мова
Математика
От вокзала одновременно в одном направлении отошли электричка и скорый поезд ско??ость электрички 45 километров в час а скорость поезда через 74 ки...
Математика