Предложите свою гипотезу вымирания крупных пресмыкающихся.

Биология
Предложите свою гипотезу вымирания крупных пресмыкающихся.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно вымирание пресмыкающего [крокадил] возможна из-за не благоприятной среды
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