Look read and circle ski skatle swim sail surf sing play the guitar play the violin skate dance surf dive
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Look read and circle ski skatle swim sail surf sing play the guitar play the violin skate dance surf dive
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Посмотрите, читать,на лыжах,плавать, парус для серфинга,петь, играть на гитаре, играть на скрипке, кататься на коньках,танцевать,путешествовать,погружение
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