Составьте программу , которая заполняет массив А[1..8] случайными целыми числами в диапазоне от 10 до 20. Замените все элементы массива меньше 15 их удвоенными значениями . Вывести на экран первоначальный и преобразованный масс...

Информатика
Составьте программу , которая заполняет массив А[1..8] случайными целыми числами в диапазоне от 10 до 20. Замените все элементы массива меньше 15 их удвоенными значениями . Вывести на экран первоначальный и преобразованный массивы в строку
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