Кто такой Халиф? Можно пожалуйста ответ

История
Кто такой Халиф? Можно пожалуйста ответ
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Гость:
Название самого високого титула у мусульман
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