С какой скоростью должен ехать велосипедист, чтобы за 3 часа проехать 33 км?

Математика
С какой скоростью должен ехать велосипедист, чтобы за 3 часа проехать 33 км?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость=х (км,ч) время-3 ч расстояние-33 км 33\3=11 (км.ч) Ответ: со скоростью 11 км.ч
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