75% горных пород на поверхности земли -

География
75% горных пород на поверхности земли -
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осадочные горные породы — это разрушенные при выветривании и перемещенные водой или ветром обломки пород разного размера и формы. Осадочные породы покрывают 75% поверхности Земли. Их объединяют в четыре группы: обломочные, вулканогенно-обломочные (чаще их называют вулканогенно-осадочными или пирокластическими), глинистые и биохимические. 
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