Чему равен радиус уран в км?

Физика
Чему равен радиус уран в км?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Радиус планеты Уран 25559 км
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