Выписать хорактерные черты развития России в 17 веке

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1682 г. - отмена местничества, стершая грани между сословными группами и в итоге объединившая дворянство;1649 г. - признание права наследственной передачи дворянского поместья при условии продолжения наследниками службы в государстве. Таким образом, были объединены две формы собственности - вотчина и поместье.Происходит рост ремесленного производства, чему способствует значительное совершенствование техники и возникновение новых производств: литейного, оружейного, медного. Появилась новая форма производства - мануфактура.Были внесены поправки в закон, стимулировавшие торговлю. Торговый устав 1653 г. установил единую торговую пошлину и отменил внутренние поборы с купцов. С этой же целью в 1667 г. был принят Новгородский устав, давший дополнительные льготы во внутренней торговле.Начинают складываться условия образования всероссийского рынка. Товарное производство и торговля становятся причиной возникновения и роста новых российских городов. К окончанию 17 в. Россия достигла высоких показателей в области производства и повышении жизненного уровня.