Ложь- правда юг-север сладкий -горький мелко-глубоко.прямой -кривой тонкий-толстый черный-белый левый-правый. подчеркните те в которых букв столько же сколько и звуков.

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Ложь- правда юг-север сладкий -горький мелко-глубоко.прямой -кривой тонкий-толстый черный-белый левый-правый. подчеркните те в которых букв столько же сколько и звуков.
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Гость:
Не правильно : ложь юг
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