Периметр квадрата равен 20 см. На сколько уменьшится площадь квадрата,если его пер??метр уменьшить на 8 см?

Математика
Периметр квадрата равен 20 см. На сколько уменьшится площадь квадрата,если его пер??метр уменьшить на 8 см?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20/4=5 см каждая сторона начальная 5*5=25 квадр см площадь начальная 20-8=12 см периметр получившийся 12/4=3 см каждая сторона  3*3=9 см площадь получившаяся 25-9=16 см  уменьшится на 16 см
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