Периметр квадрата равен 20 см. На сколько уменьшится площадь квадрата,если его пер??метр уменьшить на 8 см?

Математика

Периметр квадрата равен 20 см. На сколько уменьшится площадь квадрата,если его пер??метр уменьшить на 8 см?

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