Длина стороны прямоугольника 14 см, длина стороны квадрата 10 см. Чему равна их площ??ди, если известно, что их периметры одиваковы
Математика
Длина стороны прямоугольника 14 см, длина стороны квадрата 10 см. Чему равна их площ??ди, если известно, что их периметры одиваковы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=40 a=14 b=(40-28)/2=6 Sпрям=14*6=84 Sквадрата=10*10=100
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Право
Громадянин С., збираючи лікарські трави в лісопосадці Криворізького району, знайшов в кущах біля річки автомобіль Toyota з розбитими фарами. Присів...