Длина стороны прямоугольника 14 см, длина стороны квадрата 10 см. Чему равна их площ??ди, если известно, что их периметры одиваковы

Математика

Длина стороны прямоугольника 14 см, длина стороны квадрата 10 см. Чему равна их площ??ди, если известно, что их периметры одиваковы

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