Решите уравнение:1) 4x=5/7; 2)x:2 2/15=1 9/16
Математика
Решите уравнение:1) 4x=5/7; 2)x:2 2/15=1 9/16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х=5/7 х=5/7 : 4 = 5/7 * 1/4 х= 5/28 4 * 5/28 = 5/7 20/28=5/7 5/7=5/7 х: 2 2/15 = 1 9/16 х = 1 9/16 * 2 2/15 = 25/16 * 32/15 = (5*2)/(1*3) = 10/3 х = 3 1/3 3 1/3 : 2 2/15 = 1 9/16 10/3 : 32/15 = 1 9/16 10/3 * 15/32 = 1 9/16 (5*5)/(1*16) = 1 9/16 25/16 =1 9/16 1 9/16 = 1 9/16
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