Решите уравнение:1) 4x=5/7; 2)x:2 2/15=1 9/16

Математика
Решите уравнение:1) 4x=5/7; 2)x:2 2/15=1 9/16
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х=5/7 х=5/7 : 4 = 5/7 *  1/4  х= 5/28 4 * 5/28 = 5/7 20/28=5/7 5/7=5/7 х:  2  2/15  =  1  9/16 х =  1  9/16   *  2  2/15  =  25/16   *  32/15  =  (5*2)/(1*3) = 10/3 х =  3   1/3 3  1/3  :  2  2/15  = 1  9/16 10/3   :   32/15  =  1  9/16 10/3   *  15/32  =  1  9/16 (5*5)/(1*16) = 1  9/16 25/16  =1  9/16 1  9/16 = 1  9/16
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