В каких пословицах и поговорках народ выразил своё отношение к труду, трудолюбию, хозяину дома? Какие пословицы учат разумно вести домашнее хозяйство?
Обществознание
В каких пословицах и поговорках народ выразил своё отношение к труду, трудолюбию, хозяину дома? Какие пословицы учат разумно вести домашнее хозяйство?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уменье и труд все перетрут. Пашню пашут, руками не машут. Кто не ходит, тот и не падает. С мастерством люди не родятся, а добытым ремеслом гордятся. С охотой можно и в камень гвоздь забить. Усердная мышь и доску прогрызет. Не все те повора, у кого ножи длинные. Земелька черная, а белый хлеб родит. Авось да как-нибудь до добра не доведут. Белые руки чужие труды любят. Сей овес в грязь — будет овес князь, а рожь хоть в золу, да в пору.
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