В каких пословицах и поговорках народ выразил своё отношение к труду, трудолюбию, хозяину дома? Какие пословицы учат разумно вести домашнее хозяйство?

Гость: Гость:

Уменье и труд все перетрут. Пашню пашут, руками не машут. Кто не ходит, тот и не падает. С мастерством люди не родятся, а добытым ремеслом гордятся. С охотой можно и в камень гвоздь забить. Усердная мышь и доску прогрызет. Не все те повора, у кого ножи длинные. Земелька черная, а белый хлеб родит. Авось да как-нибудь до добра не доведут. Белые руки чужие труды любят. Сей овес в грязь — будет овес князь, а рожь хоть в золу, да в пору.