В каких пословицах и поговорках народ выразил своё отношение к труду, трудолюбию, хозяину дома? Какие пословицы учат разумно вести домашнее хозяйство?

Обществознание
В каких пословицах и поговорках народ выразил своё отношение к труду, трудолюбию, хозяину дома? Какие пословицы учат разумно вести домашнее хозяйство?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уменье и труд все перетрут.  Пашню пашут, руками не машут.  Кто не ходит, тот и не падает.  С мастерством люди не родятся, а добытым ремеслом гордятся.  С охотой можно и в камень гвоздь забить. Усердная мышь и доску прогрызет.  Не все те повора, у кого ножи длинные.  Земелька черная, а белый хлеб родит.  Авось да как-нибудь до добра не доведут.  Белые руки чужие труды любят.  Сей овес в грязь — будет овес князь, а рожь хоть в золу, да в пору. 
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