Доклад на темы вещи показывают прошлое

История
Доклад на темы вещи показывают прошлое
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старинные придметы показывают многое, когда ими пользовалиь , долго ли служили, как к вещам относлись. Например меч, археологи лчень часто находят их и по тому из чего они сделаны понимают кокого они века и какому событию пренадлежат.
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