Сколько лет назад пала ниневия и ассирийской державы не стало
История
Сколько лет назад пала ниневия и ассирийской державы не стало
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В древности Ассирию называли страной железа и крови, страной ученых и жестоких завоевателей. После военных походов Ассирия превратилась в могущественную державу. Власть Ассирии вызывала всеобщую ненависть. “ Логово льва” – так называли порабощенные народы Ассирию, а ее столицу Ниневию нарекли даже городом крови. Повсюду раздавались проклятья жестоким поработителям. Даже в Библии говорится: “ Горе кровавому городу, он весь полон обмана и убийств, в нем не прекращается разбой… ”. Но не только о могуществе и жестокости можно рассказать - чем была знаменита Ассирия, но и своими знаниями и прекрасными архитектурными дворцами. Последним царем Ассирии был Ашшурбанапал, который был человеком образованным, именно при нем была создана огромная библиотека. Но, не смотря на все могущество, знания, в 612 году до н. э. – Ассирийская держава распадется, а город Ниневия будет сожжен восставшими народами. Последний царь Ассирии –Ашшурбанапал, чтобы не попасть в плен бросится в огонь горевшего царского дворца. Итак, жестокость ассирийских правителей была очень ужасной. Многие народы ненавидели их. И поэтому вскоре в 612 году до н. э. против Ассирии восстали вавилоняне союзники захватили и разрушили Ниневию. Ассирийская держава перестала существовать.
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