Спишите, вставляя подходящий по смыслу инфинитив. 1.Старик сунул ноги в калоши и в??шел на крыльцо ... свежим воздухом. 2. Подруги вышли из купе в коридор немного ... 3. Я очень замерзала и вот зашла к тебе ... 4. Меня пригласи...
Русский язык
Спишите, вставляя подходящий по смыслу инфинитив. 1.Старик сунул ноги в калоши и в??шел на крыльцо ... свежим воздухом. 2. Подруги вышли из купе в коридор немного ... 3. Я очень замерзала и вот зашла к тебе ... 4. Меня пригласили ... участие в олимпиаде . 5. Бабушка очень устала и прилегла ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вышел, постоять, погреться, принять, поспать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Длина стороны прямоугольника 14 см, длина стороны квадрата 10 см. Чему равна их площ??ди, если известно, что их периметры одиваковы