Спишите, вставляя подходящий по смыслу инфинитив. 1.Старик сунул ноги в калоши и в??шел на крыльцо ... свежим воздухом. 2. Подруги вышли из купе в коридор немного ... 3. Я очень замерзала и вот зашла к тебе ... 4. Меня пригласи...

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Спишите, вставляя подходящий по смыслу инфинитив. 1.Старик сунул ноги в калоши и в??шел на крыльцо ... свежим воздухом. 2. Подруги вышли из купе в коридор немного ... 3. Я очень замерзала и вот зашла к тебе ... 4. Меня пригласили ... участие в олимпиаде . 5. Бабушка очень устала и прилегла ...

Автор: Гость