lt;pgt;С двух участков собрали b одинаковых мешков картофеля,причем со второго учас??ка собрали в 3 раза больше,чем с первого.Сколько мешков картофеля собрали с первого участка?lt;/pgt;выражение блицТурнир

Математика

lt;pgt;С двух участков собрали b одинаковых мешков картофеля,причем со второго учас??ка собрали в 3 раза больше,чем с первого.Сколько мешков картофеля собрали с первого участка?lt;/pgt;выражение блицТурнир

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