Луиджи открыл маленький ресторан его друг дал ему несколько стульев и квадратных столов. Если он будит ставить к каждому столу по 4 стула,ему нехватит 6 стульев если он сдвинет столы по 2 и к каждому 2 столу поставит по 6 стуль...
Математика
Луиджи открыл маленький ресторан его друг дал ему несколько стульев и квадратных столов. Если он будит ставить к каждому столу по 4 стула,ему нехватит 6 стульев если он сдвинет столы по 2 и к каждому 2 столу поставит по 6 стульев у него останится не использованные по 4 стула.сколько столов он получил от друга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10столов. 10·4-6=34 стула у него есть. если сдвинет по два стола, то надо ему к5 столам 30 стульев. 34-30=4 стула осталось. ответ: 10 столов
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