Луиджи открыл маленький ресторан его друг дал ему несколько стульев и квадратных столов. Если он будит ставить к каждому столу по 4 стула,ему нехватит 6 стульев если он сдвинет столы по 2 и к каждому 2 столу поставит по 6 стуль...

Математика

Луиджи открыл маленький ресторан его друг дал ему несколько стульев и квадратных столов. Если он будит ставить к каждому столу по 4 стула,ему нехватит 6 стульев если он сдвинет столы по 2 и к каждому 2 столу поставит по 6 стульев у него останится не использованные по 4 стула.сколько столов он получил от друга

Автор: Гость