Лыжник прошел 35 километров за 5 часов с какой средней скоростью он шел
Математика
Лыжник прошел 35 километров за 5 часов с какой средней скоростью он шел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну, 35км:5ч=7км/ч - средняя скорость. Я так понимаю.
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