Упростите выражение: а)x+5,1-7,3-x+1,2 б) -x+ 1 4/5 -y-1,8+x+y

Математика
Упростите выражение: а)x+5,1-7,3-x+1,2 б) -x+ 1 4/5 -y-1,8+x+y
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) х сокращаются, остаётся 5,1-7,3+1,2= -1 б) х и у сокращаются, остаётся 1 4/5 -1,8. Переводим обыкновенную дробь в десятичную: 1,8-1,8=0
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