Упростите выражение: а)x+5,1-7,3-x+1,2 б) -x+ 1 4/5 -y-1,8+x+y
Математика
Упростите выражение: а)x+5,1-7,3-x+1,2 б) -x+ 1 4/5 -y-1,8+x+y
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) х сокращаются, остаётся 5,1-7,3+1,2= -1 б) х и у сокращаются, остаётся 1 4/5 -1,8. Переводим обыкновенную дробь в десятичную: 1,8-1,8=0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика, 4 класс. Л. Петерсон. Объём бидона равен 4 л, что составляет 2/7 объёма канистры и 2% объёма бочки. а) На сколько больше жидкости в...
Русский язык
Английский язык
Қазақ тiлi
Переведите пж! Толыққанды жұмыс істеу үшін өзіңізге көңіл бөліңіз. Уақыт өте кел?? адамның жұмысқа қабілеттілігі төмендейді, сондықтан демалысқа ...