магазин продав 70 кг. цукру, що становить 0.4 усього привезеного цукру. Скільки цукру залишилося в магазині?
Математика
магазин продав 70 кг. цукру, що становить 0.4 усього привезеного цукру. Скільки цукру залишилося в магазині?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 70кг сахара - это 0,4 , то всего было сахара : 1) 70 : 0,4 = 175кг -- всего было 2) 175кг - 70 = 105кг -- осталось Ответ : в магазине осталось 105 кг сахара
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