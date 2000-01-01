Максим спешит в школу и идет со скростью 6 км /ч . Успеет ли Максим дойти до школы за 20 минут , если его дом находится на расстоянии 1 км от нее?

Математика

Максим спешит в школу и идет со скростью 6 км /ч . Успеет ли Максим дойти до школы за 20 минут , если его дом находится на расстоянии 1 км от нее?

Автор: Гость