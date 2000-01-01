Максим спешит в школу и идет со скростью 6 км /ч . Успеет ли Максим дойти до школы за 20 минут , если его дом находится на расстоянии 1 км от нее?
Математика
Максим спешит в школу и идет со скростью 6 км /ч . Успеет ли Максим дойти до школы за 20 минут , если его дом находится на расстоянии 1 км от нее?
Ответ(ы):
Гость:
6км/ч= 100м/мин 100*20=2000м=2км- пройдет за 20мин успеет
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