Мальчик бросил камень вертикально вверх с начальной скоростью 20 м/с. на какую высоту поднимется камень?

Физика

Мальчик бросил камень вертикально вверх с начальной скоростью 20 м/с. на какую высоту поднимется камень?

Автор: Гость