Мальчик бросил камень вертикально вверх с начальной скоростью 20 м/с. на какую высоту поднимется камень?
Физика
Мальчик бросил камень вертикально вверх с начальной скоростью 20 м/с. на какую высоту поднимется камень?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 метров(примерно),т.к сила притяжения g=9.8 20/9,8=2с-время поёлта 20*2=40м
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