Мальчик прочитал треть книги что составило 20 страниц сколько страница в книге
Математика
Мальчик прочитал треть книги что составило 20 страниц сколько страница в книге
Ответ(ы):
Гость:
20/1*3=60 стрОтвет: 60 стр
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