Названия зимних месяцев связанных :1)с явлениями неживой природы?;2)с явлением живой природы?;3)с трудом людей?

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Названия зимних месяцев связанных :1)с явлениями неживой природы?;2)с явлением живой природы?;3)с трудом людей?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
С явлениями неживой природы.
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