Мальчик в одном случае прошел 200 м, а в другом пробежал такое же расстояние.Одинакова ли мощности он развивал?
Физика
Мальчик в одном случае прошел 200 м, а в другом пробежал такое же расстояние.Одинакова ли мощности он развивал?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N = A/t Мощность - это работа в единицу времени. Так как мальчик во втором случае (бежал) потратил времени меньше, то то работу совершил за более короткий промежуток времени. Значит развил большую мощность.
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