Маленький паровоз непрестанно гудел и мчал поезд мимо лесов и перевалов. Синаксический разбор ПЖ
Русский язык
Маленький паровоз непрестанно гудел и мчал поезд мимо лесов и перевалов. Синаксический разбор ПЖ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленький прил. паровоз сущ. непрестанно доп. гудел гл. и союз мчал гл. поезд доп. мимо доп. лесов доп. , и перевалов доп. однородные сказуемые мчал и гудел запятая не ставятся . а перед вторым союзом и запятая ставятся . т.к.повторяется схема на фото
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