Маленький паровоз непрестанно гудел и мчал поезд мимо лесов и перевалов. Синаксический разбор ПЖ

Гость: Гость:

Маленький прил. паровоз сущ. непрестанно доп. гудел гл. и союз мчал гл. поезд доп. мимо доп. лесов доп. , и перевалов доп. однородные сказуемые мчал и гудел запятая не ставятся . а перед вторым союзом и запятая ставятся . т.к.повторяется схема на фото