Мама купила 20кг яблок.Когда она забрала половину а ее сын одно яблоко.Потом она вз??ла еще половину и сыновья два яблока.Осталось два яблока
Алгебра
Мама купила 20кг яблок.Когда она забрала половину а ее сын одно яблоко.Потом она вз??ла еще половину и сыновья два яблока.Осталось два яблока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осталось и осталось, и?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Товар стоил 600 рублей определите его цену после 2 повышений сначала на 10% потом на 20% . задание спасибо ❤
Математика
Математика