Мама купила 20кг яблок.Когда она забрала половину а ее сын одно яблоко.Потом она вз??ла еще половину и сыновья два яблока.Осталось два яблока

Алгебра

Мама купила 20кг яблок.Когда она забрала половину а ее сын одно яблоко.Потом она вз??ла еще половину и сыновья два яблока.Осталось два яблока

Автор: Гость