Закончили проверочное слово к букве а.

Русский язык
Закончили проверочное слово к букве а.
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Автор: Гость
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Гость:
За это приставка поэтому она не проверяется
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