Товар стоил 600 рублей определите его цену после 2 повышений сначала на 10% потом на 20% . задание спасибо ❤

Математика

Товар стоил 600 рублей определите его цену после 2 повышений сначала на 10% потом на 20% . задание спасибо ❤

Автор: Гость