Товар стоил 600 рублей определите его цену после 2 повышений сначала на 10% потом на 20% . задание спасибо ❤
Математика
Товар стоил 600 рублей определите его цену после 2 повышений сначала на 10% потом на 20% . задание спасибо ❤
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600+60=660 после первого повышения 660+132=792 после двух повышений
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