X²(3-x)(x+1)gt;0 решить уравнение
Математика
X²(3-x)(x+1)gt;0 решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём нули произведения x^2=0 3-x=0 x+1=0 x=0 x=3 x=-1 так как уравнение больше 0, то ответом будет х принадлежит (-1;0) объединяем (3;+бесконечность)
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