X²(3-x)(x+1)gt;0 решить уравнение

Математика
X²(3-x)(x+1)gt;0 решить уравнение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём нули произведения x^2=0       3-x=0           x+1=0 x=0           x=3              x=-1 так как уравнение больше 0, то ответом будет х принадлежит (-1;0) объединяем (3;+бесконечность)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Напиши разность 181+b и 195-х
Ответить
Литература
Написать небольшой рассказ который можно завершить одной из пословиц терпенье и ??руд все перетрут, дождик вымочит а красно солнышко высушит, не ве...
Ответить
Окружающий мир
Помогите! Пожалуйста
Ответить
Информатика
Задания на фотографии. Только #9 и #10
Ответить
Русский язык
Разберите слово по составу Хрустальные.
Ответить