Написать небольшой рассказ который можно завершить одной из пословиц терпенье и ??руд все перетрут, дождик вымочит а красно солнышко высушит, не велика капля а камень долбит, от доброго дерева добрый плод

Гость: Гость:

Труд. Жил, однажды, неподалеку от озера дед Матвей.В озере, которое находилось в двух шагах, от избы деда, было много рыбы.Мечта деда была, проплыть все озеро на своей лодке и словить рыбу.Взяв топор он решил сам соорудить лодку.Целыми днями и вечерами он рубил огромное дерево.Ему было очень сложно.Топор был старый, да и сам дед был не молод.Но переборов трудности он срубил дерево.Потом несколько дней, он создавал из большого бревна лодку.И в этот раз ему было тяжело, но дед не сдавался.Спустя время, он на своей уже построенной лодке, бороздил просторы своего озера и ловил рыбу. Как бы сложно не было деду, ради свой идеи он переборов труд, исполнил свои мечты.Правильно говорят - терпенье и труд все перетрут.