Мама пригатовило 17856 прожков для 5 человек сколькольшних перашков
Математика
Мама пригатовило 17856 прожков для 5 человек сколькольшних перашков
Ответ(ы):
Гость:
Да там все лишние. Не много ли столько пирожков для 5 человек. И мама перетрудилась. И у тебя ошибок куча,ученик.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
У фигурной тыквы белая окраска плодов доминирует над желтой, дисковидная форма ??лодов доминирует над шарообразным.Какими будут гибриды от скрещ...
Литература
Английский язык
What changes have Andy,s neighbours made? 1) fill in the gaps 0 Has Mr Smith repainted (repaint) the house? 1__________ Mr and Mrs Brown __________...
Обществознание
Русский язык