У фигурной тыквы белая окраска плодов доминирует над желтой, дисковидная форма плодов доминирует над шарообразным.Какими будут гибриды от скрещивания белоплодных, шаровидных тыкв желтоплодными дисковидными

Биология
У фигурной тыквы белая окраска плодов доминирует над желтой, дисковидная форма плодов доминирует над шарообразным.Какими будут гибриды от скрещивания белоплодных, шаровидных тыкв желтоплодными дисковидными
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А- белый а-желтый B- дисковидная  b- шарообразная проводим скрещивание P:AAbb * aaBB G:Ab   aB F1: AaBb- получаем 100% дигетерозиготную тыкву (Белоплодную, дисковидной формы)
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