У фигурной тыквы белая окраска плодов доминирует над желтой, дисковидная форма плодов доминирует над шарообразным.Какими будут гибриды от скрещивания белоплодных, шаровидных тыкв желтоплодными дисковидными
Биология
У фигурной тыквы белая окраска плодов доминирует над желтой, дисковидная форма плодов доминирует над шарообразным.Какими будут гибриды от скрещивания белоплодных, шаровидных тыкв желтоплодными дисковидными
Ответ(ы):
Гость:
А- белый а-желтый B- дисковидная b- шарообразная проводим скрещивание P:AAbb * aaBB G:Ab aB F1: AaBb- получаем 100% дигетерозиготную тыкву (Белоплодную, дисковидной формы)
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