У фигурной тыквы белая окраска плодов доминирует над желтой, дисковидная форма плодов доминирует над шарообразным.Какими будут гибриды от скрещивания белоплодных, шаровидных тыкв желтоплодными дисковидными

Биология

У фигурной тыквы белая окраска плодов доминирует над желтой, дисковидная форма плодов доминирует над шарообразным.Какими будут гибриды от скрещивания белоплодных, шаровидных тыкв желтоплодными дисковидными

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