Мақалай құрастыру Асырайды Тігіншіні инеси Ұстаздан шәкірт озар Жан жаксы сөзге ??емірер

Қазақ тiлi
Мақалай құрастыру Асырайды Тігіншіні инеси Ұстаздан шәкірт озар Жан жаксы сөзге ??емірер
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Автор: Гость
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Гость:
Тігіншіні инесі асырайды. Шәкірт озар ұстаздан. Жақсы сөзге жан семірер.
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