Масса Cu составляет 128,содержит 10% примесей.Какой объём кислорода необходим для полного её окисления
Химия
Масса Cu составляет 128,содержит 10% примесей.Какой объём кислорода необходим для полного её окисления
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение реакции 2Cu+O2=2CuO.Находим массу примесей:128*0,1=12,8 г. Находим массу чистого вещества 128-12,8=115,2г.Над Cu пишем 115,2,под формулой-2*64(молярная масса меди).Над кислородом-Х, под кислородом-22,4(молярный объем газа). итого:Х=115,2*22,4/2*64=20,16 Л.
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